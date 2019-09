Cadela acorrentada estava há oito anos "sem saber o que é a liberdade"

Oito anos presa. Oito anos sem saber o que é a liberdade. Foi comprada há oito anos. Chama-se Kitty e é uma São Bernardo. Foi encontrada acorrentada a uma árvore numa propriedade onde não mora ninguém. Está muito doente. Tentou ladrar mas não consegue porque começa a tossir. A tristeza no olhar desta menina é devastador, parece que implora por ajuda. A Associação Ajuda a Alimentar Cães foi ao local e com o apoio da PSP conseguimos resgatar a Kitty. Às vezes agimos sem pensar. Conseguimos resgatar a Kitty mas não temos como a tratar. Foi transportada para o Hospital Veterinário da Madeira mas é tudo muito caro. As análises e os tratamentos serão impossíveis de suportar sem o vosso apoio. Custa-nos tocar no corpo da Kitty, o pêlo disfarça os ossinhos. Está muito magra e com poucas forças. E custa-nos saber que sozinhas não a vamos conseguir salvar. A Kitty agora é nossa. Nossa e vossa. E precisamos de nos unir novamente para salvarmos mais uma vida. Não vamos permitir que mais ninguém acorrente ou maltrate a Kitty. Nunca mais. Mas precisamos que vocês não permitam que a Kitty fique sem tratamento. Pedimos um donativo, um pequeno donativo para darmos autorização ao Hospital para fazerem qualquer tratamento necessário por favor. Todo o resgate da Kitty daqui a uma hora na história do dia no nosso Instagram. Dados da Associação Ajuda a Alimentar Cães para transferência bancária: NIB: 0010 0000 5209 0190 0019 1 IBAN: PT 50 0010 0000 5209 0190 0019 1 Paypal: https://www.paypal.me/ajudaaalimentarcaes

