André Silva vai à manifestação

O porta-voz do PAN vai percorrer 17 distritos de Portugal, ficando apenas de fora o da Guarda. Contactada pelo SOL, fonte oficial do partido explicou que a decisão deve-se «à impossibilidade de conciliar as agendas dos intervenientes locais com a de André Silva».

André Silva já está desde 16 de setembro com dias bem preenchidos em pré-campanha. Nos últimos seis, passou por Évora, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Viseu e Porto.

Durante esta semana, o dirigente aproveitou ainda para puxar pelas bandeiras do partido, congratulando-se com a decisão do reitor da Universidade de Coimbra de eliminar a carne de vaca das cantinas. «É isto que defendemos, política com coragem!», escreveu o porta-voz do PAN, no Facebook.

No entretanto, ainda participou no debate radiofónico a seis (com líderes dos outros partidos com assento parlamentar), no qual foi o mais escrutinado, quer por António Costa quer pela coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

André Silva arranca agora para a campanha oficial, no dia 25, começando em Setúbal e Beja.

Só um almoço, em Setúbal

No dia seguinte, o líder partirá rumo a Faro e, a 27, estará em Lisboa para participar na Greve Climática Global que irá decorrer nas ruas da capital, à tarde, por uma transição justa que garanta a neutralidade de carbono em Portugal até ao ano de 2030.

No fim de semana que se segue, André Silva passará pelos distritos de Aveiro, Viana do Castelo e Braga. Antes das eleições, o dirigente tem ainda previstas várias ações no Porto, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa.

O candidato do PAN acaba assim a ‘volta a Portugal’ na capital, no dia 4 de outubro, com duas ações de rua, uma na Cidade Universitária e outra no Campo Pequeno.

De norte a sul do país, André Silva tem previstas oito iniciativas nas ruas sob o lema ‘Pergunta-me o que quiseres’, uma sessão de perguntas só para jovens universitários em Coimbra, uma ‘mega ação’ de limpeza em Gondomar e o único jantar de campanha está marcado para Setúbal (2 de outubro).