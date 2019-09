Buscas antidroga da GNR em Vieira do Minho

Uma operação antidroga da GNR decorreu nesta noite de sábado para domingo, no centro de Vieira do Minho, distrito de Braga, apanhando de surpresa aquela pacata vila minhota.

Buscas do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial da GNR da Póvoa de Lanhoso, que inclui entre outros, o Posto de Vieira do Minho, decorreram já no centro da vila vieirense, centradas num estabelecimento suspeito, de café e snack-bar, na sequência do seguimento a um grupo conotado com o tráfico de drogas duras na região, tendo incidido naquele estabelecimento comercial, situado na Avenida Barjona de Freitas.

Fonte da GNR revelou ao Sol que ao longo do dia deste domingo deverá ser já divulgado um comunicado final, com o balanço final desta operação, a partir do Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana, que a monitorizou através da Sala de Situação, passando a operação ainda nas localidades de Mosteiro e da Cabine, em Vieira do Minho.