Ginástica. Diogo Costa alcança prata em duplo minitrampolim na Taça do Mundo

O atleta do Ginásio Clube Vilacondense ficou apenas atrás do russo Mikhail Zalomin

Diogo Costa, atleta do Ginásio Clube Vilacondense, conquistou neste domingo a medalha de prata na final de duplo minitrampolim da Taça do Mundo, que vai decorrendo por estes dias em Khabarovsk, na Rússia. O ginasta português, que tinha passado à final na terceira posição, concluiu a prova com 73.700 pontos (37.000 no primeiro salto e 36.700 no segundo), ficando apenas atrás do russo Mikhail Zalomin, que somou 78.100 pontos.

Na final feminina de duplo minitrampolim, Diana Gago foi sexta classificada, com 66.100 pontos, menos 5.500 do que a vencedora, a sueca Lina Sjoeberg.

Já no que respeita à competição de trampolim sincronizado masculino, Diogo Ganchinho e Pedro Ferreira terminaram na quinta posição, com 48.540 pontos, enquanto no setor feminino a dupla Sílvia Saiote/Mariana Carvalho alcançou a sétima posição, com 35.890 pontos.