O outono começa hoje, mas as temperaturas continuam a subir.

Para esta segunda-feira, há regiões do interior, como Santarém, Évora e Beja, a chegar aos 27ºC.

Mas o cenário muda para o norte do país: em Viana do Castelo, Braga e Porto pode chover e o termómetro não deverá marcar mais do que 21ºC.

Nos próximos dias, as temperaturas vão aumentar e o calor regressa no próximo fim de semana.