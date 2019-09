Georgina Rodríguez aceita dar a primeira entrevista em televisão

Georgina Rodríguez aceitou dar uma entrevista ao canal de televisão espanhol Telecinco – a primeira de sempre. A emissão, cuja data ainda é desconhecida, vai ser produzida pelo programa “Ya es mediodía”. Gio, como é carinhosamente conhecida pelos fãs, tem vindo a ser muito discreta acerca da sua vida pessoal e das pessoas que a rodeiam.

Iván García vai acompanhar a vida da modelo durante 24 horas. Um dos sítios escolhidos para fazer a entrevista vai ser a casa do casal no bairro La Finca, em Madrid.

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista no programa Good Morning Britain onde mostrou um lado que tem vindo a evitar nos últimos anos. Em entrevista a Piers Morgan, o futebolista falou da relação com o pai, do início da carreira no futebol e de Gio, a mulher com quem espera casar-se um dia.