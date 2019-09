Gás. Preços descem 2,2% a partir de outubro

O regulador diz ainda que os “consumidores com a tarifa social beneficiarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais”.

A partir do dia 1 de outubro, as tarifas de gás natural vão descer 2,2% para os clientes que ainda estão no mercado regulado. Esta redução vai vigorar até setembro de 2020.

De acordo com os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a medida vai abranger cerca de 277 mil clientes e que representam cerca de 3% do consumo total nacional. O regulador diz ainda que os “consumidores com a tarifa social beneficiarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais”.

No que diz respeito às tarifas de acesso às redes, que são pagas por todos os consumidores pela utilização das infraestruturas de redes, foi aprovada uma descida de 6,8% para o consumo anual de gás natural inferior ou igual a 10 mil m3 e um corte de 21,8% para consumos acima de 10 mil m3. Já para os clientes empresariais, de média e alta pressão, os cortes serão de 24,4% e 25,1%, respetivamente.

A alteração do período de vigência tem como objetivo harmonizar a nível europeu os períodos de vigência para as tarifas de uso da rede de transporte nas interligações.