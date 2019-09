DiCaprio conheceu a namorada quando ela tinha 10 anos

O ator Leonardo DiCaprio não se livra da fama de playboy, e parece perpetuar a ideia de que prefere mulheres jovens, altas e loiras, de preferência manequins.

Atualmente, DiCaprio namora com Camila Morrone, 22 anos mais nova que o ator de 44. E embora, a jovem tenha o cabelo escuro, quando começaram a relação, há mais de 18 meses, era loira.

Sublinhe-se que Gisele Bündchen e Bar Refaeli, duas das ex-namoradas do ator, eram ambas loiras, altas e manequins.

Outra particularidade da relação é o facto de DiCaprio conhecer Camila Morrone há 12 anos, ou seja desde que ela tem dez anos, escreve a Cosmopolitan. É que a jovem é enteada de Al Pacino, com quem o ator tem uma longa amizade.

A relação entre os dois sempre foi muito criticada nas redes sociais, com a imprensa a sublinhar que não se conheceu nenhuma namorada do ator que tivesse mais de 25 anos.

Camila Morrone nunca respondeu às criticas da diferença de idades, mas agora decidiu quebrar esse silêncio deixando uma mensagem às vozes mais reprovadoras.

"Acabei de ler alguns comentários na minha conta de Instagram e… meu Deus, as pessoas são tão más e cheias de raiva com pessoas sobre as quais elas não sabem nada. Só espero que as pessoas aprendam a viver com menos ódio e aprendam a investir o tempo e interesses noutro lugar, porque viver sem ódio é algo muito bom”, disse a namorada de DiCaprio, num vídeo publicado nas redes sociais.