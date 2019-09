Guterres aponta Portugal como “um bom exemplo” em várias matérias

Um dia antes de a Assembleia-geral da ONU começar, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se em Nova Iorque com António Guterres, que convocou para esta segunda-feira uma Cimeira da Ação Climática, cujo objetivo é a discussão de compromissos e projetos concretos para reforçar o combate às alterações climáticas. Portugal encontra-se representado por Marcelo Rebelo de Sousa e pelo ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Fernandes.

Num encontro com o Presidente da República, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) não escondeu o orgulho em ver “Portugal na linha da frente” no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, acrescentado ainda que esta é uma “questão central do nosso tempo”.

António Guterres não esqueceu também os militares que têm vindo a ser enviados para a República Centro-Africana (RCA). Há quase duas semanas, foi enviada a 6.ª Forma Nacional Destacada, com o objetivo de dar apoio em qualquer região do país, procurando assim a estabilização e segurança do território daquele país, que é ocupado maioritariamente por milícias. “A coragem, a eficácia e a extrema importância do contingente português” não foram esquecidas pelo político português, tendo sido as forças militares portuguesas preciosas “para que as Nações Unidas possam proteger os civis, com grupos armados muito agressivos, e tem revelado uma capacidade fora do normal e admirada por todos os outros países presentes nesse cenário", acrescentou.

Portugal também é felicitado no que diz respeito a matérias de migrações e refugiados, sendo o país apontado pelo alto comissário da ONU como um exemplo, “num momento em que, infelizmente, nós vemos tantas portas fechadas”.