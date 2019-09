Homem morre enquanto fazia pedido de casamento debaixo de água | Vídeo

Um homem norte-americano morreu afogado, num hotel subaquático da Tanzânia, enquanto pedia a namorada em casamento.

Através do Facebook, Kenesha Antoine, a noiva, divulgou um vídeo do momento em que Steven Webber a decidiu pedir em casamento. O homem surge na janela subaquática do Manta Resort, onde estavam instalados, com uma folha de papel para fazer o pedido e o anel para selar o mesmo.

"Não consigo suster a respiração o suficiente para dizer tudo o que amo em ti", podia ler-se na mensagem, que ironicamente anunciava o triste final da história.

“Nunca pudeste ouvir a minha resposta. Sim! Sim! Um milhão de vezes, sim, eu caso contigo", escreveu Kenesha, realçando que aquele que seria o melhor dia das suas vidas, se acabou por transformar no pior.

“Levarei a bênção do amor que compartilhamos comigo para sempre. Eu encontrar-te-ei e casar-me-ei contigo na próxima vida, e na próxima, e na próxima, e na próxima, e na próxima, e na próxima... Amo-te muito, e sempre amarei", acrescentou.

Em comunicado, o Manta Resort confirmou que um cliente morreu enquanto fazia mergulho livre no exterior de um quarto subaquático.

A polícia está a investigar o caso.