Concursos de obras públicas promovidos crescem 72% até agosto

O total de concursos públicos de empreitadas promovidos em Diário da República foi, até ao final de agosto, de 2.858 milhões de euros, mais 72% que o verificado no período homólogo de 2018, revelou a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

“Com o anúncio de abertura do concurso para construção do Hospital Central do Alentejo, com um preço base de cerca de 150 milhões de euros, são já 12 os lançamentos de grandes concursos de empreitadas (com valor igual ou superior a 25 milhões de euros) atingindo-se um total de 1.012 milhões de euros no corrente ano. No entanto, ainda não foi registada a celebração de qualquer contrato no âmbito destes procedimentos”, refere a associação em comunicado.

A nota revela ainda que, nos primeiros oito meses do ano, os contratos celebrados no âmbito de concursos de obras pública situaram-se nos 1.217 milhões de euros, mais 20% em termos homólogos. Já os contratos que dizem respeito a ajustes diretos e consultas prévias ficaram pelos 250 milhões de euros, menos 24% em termos homólogos.

“No seu conjunto, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados até final de agosto, atingiram 1.542 milhões de euros, mais 5% que o verificado em 2018”, refere a AICCOPN.