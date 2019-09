UE. Barnier não vê solução para o Brexit

O negociador-chefe de Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia, Michel Barnier, disse esta segunda-feira que é difícil ver um desbloqueio para o impasse do Brexit, citando a exigência de retirada da cláusula de salvaguarda na fronteira da República da Irlanda e a Irlanda do Norte, por parte do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Questionando a probabilidade de um acordo sem o backstop, Barnier reafirmou o seu desacordo com Johnson. "Tenho a certeza que entendem que isso é inaceitável", afirmou, ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, em conferência de imprensa.

Barnier aproveitou também para criticar a proposta britânica de controlo fronteiriço, fazendo uma piada: "Não sei como inspecionar uma vaca com métodos virtuais".