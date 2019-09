Depois de Messi vencer The Best, Cristiano Ronaldo partilha mensagem enigmática

"Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador".

Pouco depois de Lionel Messi conquistar, esta segunda-feira, o prémio The Best da FIFA, pela sexta vez, Cristiano Ronaldo partilhou uma mensagem enigmática nas redes sociais.

O internacional português, que também estava nomeado para o prémio e não marcou presença na gala, que decorreu em Milão, mostrou-se a ler um livro e fez alusão ao escritor brasileiro Lair Ribero.

"Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR”, escreveu na legenda da fotografia partilhada no Instagram, onde também aparece o filho mais velho do craque português, Cristianinho.