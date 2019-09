Homem morre na sequência de atropelamento ferroviário

Uma pessoa morreu, esta segunda-feira à noite, na sequência de um atropelamento ferroviário em Bencanta, Coimbra.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), citada pelo site Notícias ao Minuto, o alerta foi dado pelas 21h01 e a linha do Norte está condicionada.

A vítima foi atropelada por um Alfa Pendular.

"Neste momento a circulação não está a ser efetuada no sentido norte-sul da linha do Norte, o comboio está parado, mas nesta zona existem duas linhas", disse fonte do CDOS à agência Lusa.

Para o local foram mobilizados 10 operacionais, apoiados de três viaturas.