Sporting escorrega em casa frente ao líder Famalicão

Famalicão é líder isolado do campeonato nacional

O Sporting perdeu, esta segunda-feira à noite, frente ao Famalicão, em Alvalade, por 2-1, na partida que encerrou a 6.ª jornada da I Liga.

O clube da casa começou a inaugurar o marcador. Aos 25 minutos, Luciano Vietto marcou o único golo da primeira parte e lançava os leões em vantagem para o resto da partida.

No entanto, pouco depois de o árbitro voltar a dar início ao jogo, aos 55’, Rúben Lameiras marcava na baliza de Renan Ribeiro e igualava o jogo.

Aos 88 minutos, Coates tentou o corte, mas acabou por meter a bola na própria baliza, fazendo o golo que ditou a vitória do Famalicão.

Esta foi a primeira vitória de sempre dos minhotos perante o Sporting.

O Famalicão regressa à liderança e segue isolado com 16 pontos, enquanto o Sporting ocupa o sétimo lugar com 8, a oito do líder e a sete de FC Porto e Benfica.