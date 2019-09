Casa do Benfica vandalizada em Braga | Fotos

A Casa do Benfica, em Braga, foi vandalizada, durante a madrugada desta segunda-feira.

A confirmação de mais um ataque contra as instalações do clube da Luz partiu do Sport Lisboa e Benfica, através de uma publicação no seu site oficial: “a Casa do Benfica em Braga voltou a ser vandalizada na noite de domingo para segunda-feira”.

“Depois de terem sido partidos todos os vidros no último mês, agora foi atirada tinta para toda a fachada”, acrescenta o clube da Luz.

Na cidade de Braga o Benfica tem a sua Casa Nº 7, fundada a 20 de março de 1971, que agora funciona na Rua de São Vicente, depois de ter sido a sede na Avenida da Liberdade.