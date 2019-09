A história heroica de Zippy: o cão que salvou a família de um incêndio mas que não conseguiu escapar

Animal fez o trabalho do alarme de incêndios e conseguiu alertar a família.

Zippy é o mais recente herói norte-americano, depois de salvar a família de um incêndio em Brandenton, na Florida.

Tudo aconteceu na última semana. Enquanto todos dormiam, um incêndio deflagrou no sótão da casa de família. O cão, da raça Jack Russel Terrier, apercebeu-se do que estava a acontecer e começou a ladrar para alertar os donos, percorrendo os vários quartos da casa.

O animal conseguiu alertar a família, acabando por ter um papel relevante, uma vez que o alarme de incêndios disparou, mas tocou apenas algumas vezes antes de se desligar.

A família acabou por correr para o exterior da habitação quando se apercebeu do que estava a acontecer. No entanto, acabaram por notar que o animal havia ficado no interior da casa.

O dono, Leroy Butler, que foi jogador de futebol americano, tentou entrar na habitação para salvar Zippy, mas as chamas estavam a consumir a habitação e impediram que alguém pudesse entrar no espaço.

“Ele fez o seu trabalho. Nós resgatámo-lo e acho que ele retribuiu o favor", disse o homem, acrescentando que a família vai sentir falta do animal.