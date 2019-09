Nicole Kidman admite estar afastada dos filhos que adotou com Tom Cruise

Depois de, em março deste ano, terem existido rumores de que Tom Cruise baniu Nicole Kidman do casamento do filho que têm em comum, a atriz vem agora confirmar ao jornal The Sun que não tem uma relação próxima com os filhos que adotou em conjunto com o ator.

À publicação britânica a atriz declarou que “a maternidade é uma jornada. Haverá picos e vales incríveis, seja uma mãe adotiva ou mãe biológica. O que uma criança precisa é de amor. A cientologia foi uma escolha deles. É o nosso trabalho como pais oferecer amor incondicional”. A mulher de Connor, de 24 anos, é líder de uma igreja de cientologia em Itália.

Depois de se separarem, em 2001, Tom Cruise ficou com a guarda dos filhos. Connor e Isabella - com 26 anos - que preferiram ficar com o pai. Acabaram, tal como ele, por seguir a Cientologia.