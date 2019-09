Filho de Rosa e Luís Grilo foi ouvido em tribunal e desmentiu versão da mãe

Renato Grilo, filho de Rosa e Luís Grilo, desmentiu em tribunal, esta terça-feira, a versão da mãe. O menor, de 13 anos, disse que nunca viu os angolanos que a arguida alega terem sido culpados da morte do triatleta.

A sessão decorreu à porta fechada, sem qualquer elemento da comunicação social presente na sala de audiências, de forma a tentar proteger o filho da vítima e da suspeita.

De acordo com o jornal Público, os advogados referem que Renato contou que ouviu alguns barulhos, mas que não viu nenhum angolano na casa da família.

Recorde-se que, na primeira audiência, Rosa Grilo alegou que o filho ficou em casa durante quatro horas com um dos angolanos, enquanto ela estava na GNR a participar o desaparecimento do marido.

Para além do filho de Rosa e Luís Grilo, espera-se que outras 19 testemunhas passem pela sala de audiências esta terça-feira. O coletivo de juízes conta ouvir 10 testemunhas de manhã e as restantes à tarde. O objetivo passa por acelerar o processo do julgamento, visto que ainda haverá mais de 80 testemunhas para ouvir.

O antigo triatleta foi assassinado a 15 de julho, contudo o corpo foi apenas encontrado em setembro. Rosa Grilo defende que não matou o marido e que se tratou de um esquema orquestrado por três angolanos, enquanto que o Ministério Público acredita que esta e o amante, António Joaquim, prepararam o homicídio por forma a ficar com a indemnização de seguros pela morte de Luís Grilo, fixada nos 500 mil euros.

Recorde-se que na semana passada, Rosa Grilo e o amante entraram em contradição no que toca às armas do crime. António Joaquim admitiu que as três armas apresentadas em Tribunal lhe pertenciam, enquanto que Rosa Grilo afirmou nunca as ter visto.