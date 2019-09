Madonna sente-se “sozinha” e “sem amigos” em Lisboa

A cantora norte-americana Madonna parece já não se sentir bem em Lisboa, e foi a própria a admiti-lo.

“Pensava que ia ser uma aventura. Mas dei comigo sozinha, sem amigos, e um pouco aborrecida”, disse recentemente durante um concerto, em Nova Iorque.

Esta não é a primeira vez que a cantora se queixa da solidão que sente ao viver em Portugal. Numa entrevista há uns meses ao New York Times, Madonna confessou que se sentia “muito afastada de tudo no sítio onde vivia” com os filhos, além de se ter referido a Lisboa como uma cidade “muito medieval”. “Parece um lugar onde o tempo parou, parece muito fechada”, acrescentou.

Mas agora a solidão e o tédio podem estar a falar mais alto e Madonna pode mesmo estar a pensar abandonar Lisboa, pois uma fonte próxima da cantora disse ao jornal britânico The Sun, que a rainha da pop já informou os donos do palacete onde vive, que pretende deixar o imóvel.

A concretizar-se a saída da cantora da capital, esta deverá ocorrer depois de março do próximo ano, altura em que termina a digressão do seu álbum Madame X.

“O David [filho de Madonna] tem compromissos com a escola lá [em Portugal], mas com Madonna na estrada ela não tem estado lá e não se sabe se está a planear arranjar uma nova casa na área”, disse a mesma fonte ao Sun.