Donald Trump goza com discurso de Greta Thunberg

Depois do polémico discurso de Greta Thunberg, a ativista que tem viajado pelo mundo para promover mudanças governamentais no que toca ao clima, no início da Cimeira da Ação Climática, em Nova Iorque, o Presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu às palavras da ativista.

"Ela parece uma jovem muito feliz, ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso. Que bom ver!", escreveu Trump, de forma irónica, numa publicação partilhada no Twitter.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO