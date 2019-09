Archie "voltou" a ser batizado na África do Sul

Os duques de Sussex irão estar dez dias na África do Sul.

Meghan Markle e o príncipe Harry aterraram na África do Sul esta segunda-feira, acompanhados pelo filho Archie, para iniciar a sua digressão pelo país durante dez dias.

A chegada dos duques de Sussex ao país ficou marcada por uma homenagem da comunidade ao mais recente membro da família real. No primeiro dia, numa cerimónia ao ar livre, em Cape Town, Archie voltou a ser batizado com o nome de Ntskika - que significa "pilar de força" em xhosa, uma das línguas oficiais do país.

Meghan e Harry mostraram-se visivelmente felizes com a atitude e abraçaram a mulher que lhes entregou uma pequena placa e uma camisola para Archie.