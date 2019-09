OPA à Media Capital. Prazo termina a 11 de outubro

Dona do Correio da Manhã anunciou no sábado que tinha chegado a acordo com a Prisa.

A Cofina tem até 11 de outubro para requerer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital, revelou o supervisor.

A dona do Correio da Manhã anunciou no sábado que tinha chegado a acordo com a Prisa no que diz respeito à compra da totalidade das ações que detém na Media Capital, dona da TVI.

A Cofina tem 20 dias úteis para requerer o registo da OPA. O lançamento da mesma “ficará dependente, além da instrução documental prevista na lei e apreciação pela CMVM, da verificação das condições a que o oferente sujeitou o lançamento da oferta, constantes do anúncio preliminar”, refere a CMVM.

A entidade liderada por PauloFernandes tem ainda de “informar os representantes dos seus trabalhadores ou, na sua falta, os trabalhadores sobre o conteúdo dos documentos da oferta, assim que estes sejam tornados públicos” e “lançar a oferta em termos não menos favoráveis para os destinatários do que os que constam daquele anúncio”.