Julgamento de homem de 74 anos acusado de violar mais de 100 vezes a sobrinha vai começar quarta-feira

O julgamento de um homem de 74 anos, que é acusado de ter violado a sobrinha de 11 anos, mais de 100 vezes, vai ter inicio esta quarta-feira, no tribunal de Beja. Segundo o Ministério Público, os abusos terão ocorrido entre 2014 e 2015, em Vila Nova da Baronia, concelho de Alvito.

Depois de o pai da menina ter matado a mãe e se ter suicidado, os tios ficaram com a custódia da vítima e da irmã mais nova. De acordo com a acusação, o homem aproveitava a ausência da mulher para abusar sexualmente da menina. Colocava a mais nova a ver televisão, enquanto levava a mais velha para o quarto, onde abusava sexualmente da criança. A tia das crianças acabou por se aperceber do sucedido e decidiu separar-se do homem, no entanto nunca apresentou queixa às autoridades.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Alvito, depois da ausência da tia, decidiu institucionalizar as meninas, no entanto o homem continuou a visitá-las. A CPCJ começou a aperceber-se do estado nervoso da vítima aquando o acusado aparecia e decidiu informar as autoridades que acabaram por descobrir a situação.

O arguido encontra-se com Termo de Identidade e Residência (TIR) atualmente.