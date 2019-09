Paulo Portas é mandatório da lista do CDS em Aveiro

O ex-líder do CDS, Paulo Portas, é o mandatário político da candidatura dos centristas pelo círculo de Aveiro, por onde foi cabeça-de-lista por seis vezes, anunciou o partido, esta terça-feira.

“É um gesto coerente, justo e pela positiva" declara Portas, num comunicado distribuído pelo CDS. Portas elogia ainda o trabalho feito por João Almeida e António Carlos Monteiro, os deputados eleitos em 2015.

"É um gesto pela positiva de quem acredita que Aveiro se destaca em progresso no nosso país, precisamente pela sua tradição na defesa das liberdades políticas e económicas - que dão mais à sociedade e tiram menos ao cidadão do que a atitude socialista", pode-se ainda ler no comunicado.