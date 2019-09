Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, na Segunda circular, em Lisboa, esta quarta-feira, fez um ferido grave.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima trata-se do condutor do motociclo - uma jovem, de 22 anos, que foi transportada para o Hospital Santa Maria.

De acordo com o mesmo jornal, o trânsito está condicionado no sentido Sacavém – Aeroporto. As autoridades estão a aconselhar os condutores a evitar aquela via.