Autoridades realizam buscas para encontrar bebé atirado ao rio pelo pai de 16 anos em Barcelona

A Polícia da Catalunha, também conhecida como Mossos d’Esquadra, está a realizar buscas por um bebé que foi atirado ao rio Besós, em Barcelona, confirmou fonte daquela autoridade ao El País.

De acordo com o jornal espanhol, na última terça-feira, um homem entrou em contacto com o 112 a alertar para o facto de ter visto um jovem a carregar uma mala na margem do rio, com um bebé no seu interior.

Esta quarta-feira, as autoridades confirmaram que, depois de uma patrulha se dirigir ao local, foi encontrada a mala com roupa e sangue, dando-se início a uma investigação de forma a apurar o sucedido.

Testemunhas afirmaram que o pai, um jovem de 16 anos, pretendia enterrar a criança. No entanto, ao perceber que havia sido descoberto, atirou o bebé ao rio.

O suspeito apresentou-se pouco depois numa esquadra da polícia e admitiu que havia atirado o bebé ao rio.

As buscas pelo corpo da criança continuam agora esta quarta-feira, com as equipas de resgate a admitirem que esta será uma tarefa “exaustiva”.