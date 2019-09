ASAE apreende livro “As Gémeas Marotas” na biblioteca dos Olivais

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, esta terça-feira, o livro “As Gémeas Marotas", que pertencia ao catálogo da Biblioteca dos Olivais, serviço da Bedeteca de Lisboa.

De acordo com a notícia avançada pelo Expresso, a informação foi confirmada por fonte da ASAE, que não justificou, até ao momento, a ação.

O livro, que se trata de uma paródia sexual aos livros infantis da coelha Miffy, é assinado pelo pseudónimo Brick Duna, um nome que se assemelha ao verdadeiro autor da coelha branca que é protagonista de histórias simples para infância, o holandês Dick Bruna, que morreu em 2017, aos 89 anos.

Segundo o mesmo jornal, o livro em questão chegou às livrarias nos anos 70, mas apenas em Portugal, o que leva a querer que o escritor e ilustrador, cuja identidade não é conhecida, possa ser na verdade um português.

O Expresso entrou em contacto com a Multitipo, a gráfica que em 2012 foi a responsável pela reimpressão da obra, mas as questões foram direcionadas para a editora do livro. Contudo, “As Gémeas Marotas” não consta no catálogo de nenhuma editora nacional. Apenas há informação relativa à tradução, assinada por Maria Barbosa.