Cuca Roseta considerada a mulher mais sexy de Portugal

Cuca Roseta foi considerada, esta terça-feira, durante a gala Sexy, da CMTV, no Casino Estoril, a mulher mais sexy de Portugal.

A cantora, de 37 anos, parece ter ficado surpreendida com o prémio e mais tarde agradeceu nas reses sociais a todos aqueles que votaram em si.

"Muito obrigada por este prémio e por votarem em mim! Nunca imaginei que poderia ser eleita a mais sexy de Portugal", escreveu na legenda de um vídeo partilhado no Instagram, onde mostra o look escolhido para a gala do canal de televisão.