Sofia Ribeiro regressa ao local onde teve o primeiro trabalho aos 14 anos

Ele tocou à porta, porque eu não tive coragem e perguntou se eu podia entrar. “Ela já trabalhou aí”... O senhor que lá estava, simpaticamente deixou-me espreitar. O restaurante que foi o meu primeiro trabalho aos 14 anos, é agora um armazém de um outro restaurante. Que viagem!...Não fazia ideia que ainda existia. O balcão e a cozinha continuam iguais... Lavei uns valentes tachos aqui, descasquei um dedo, corri da cozinha para a rua passando pelo meio dos clientes, aos gritos feita parva, porque vi uma barata que mais parecia a mãe das baratas todas! Trabalhei das 10h à 1h da manhã feita doida, comi como nunca e ganhei um dos meus grandes amores para a vida, a cozinha. A vida sabe o que faz! 🙏🏻 #caradequemolhaparatrasesorri #pedacosdemim #caminhos #aminhahistoria #gratidão

