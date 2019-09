Lisboa recebe exposição da saga Harry Potter em novembro

A exposição internacional “Harry Potter: The Exibition” vai estar em Portugal a partir de 16 de novembro até 8 de abril de 2020. O Pavilhão de Portugal vai transformar-se, durante quase cinco meses, em 1500 metros quadrados de magia, onde Hogwarts, a famosa escola de feitiçaria, vai ser dada a conhecer a quem a quiser visitar. A Everythins is New é a responsável pela produção do evento e avança, em comunicado, que vai ser possível “desfrutar de ambientes dramáticos e fantásticos” inspirados nos cenários das filmagens.

Mas não serão apenas os sítios como a cabana de Hagrid, o amigável gigante da saga, ou a tenebrosa Floresta Proibida que vão ser recriadas na exposição. Durante o percurso, os visitantes vão poder jogar “Quidditch”, o desporto-rei do mundo mágico, ou puxar “mandrágoras” na aula de Herbologia.

Também peças de roupa como o vestido que Hermione usou no baile de Natal ou os famosos óculos de Harry Potter vão ser expostos no espaço.

A exposição estreou-se há dez anos, em Chicago, e, desde aí, não tem parado de percorrer o mundo dos “muggles” – pessoas não mágicas. Os bilhetes vão estar à venda a partir deste sábado, dia 28 de setembro.