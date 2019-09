PSD anima campanha eleitoral com sketch sobre SNS

Ao terceiro dia de campanha eleitoral, Rui Rio cumpriu com a promessa de que a propaganda do PSD iria ser diferente nestas eleições. O partido de Rio contratou dois atores que terão como objetivo abordar os temas que estão na “ordem do dia”. Na noite de terça-feira, o sketch, no qual participaram os atores Carla Vasconcelos e Mário Bomba, abordou o tema da saúde.

A dupla, contratada através de uma agência, estreou-se no Algarve. Um dos atores vestiu a pele de um médico e de assistente administrativo e outro de paciente, satirizando assim as falhas do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Rui Rio afirmou que gostou de ver a ideia concretizada. “Tivemos esta ideia. E estava aqui a ver se corria bem ou não. O sketch correu bem”, acrescentou.

Os atores, que sublinham não ter qualquer ligação ao partido, acham a ideia “inovadora”. Mário Bomba defende que “temos de tirar a carga pesada do que pode ser o ativismo político das pessoas”. Carla Vasconcelos defende que o seu trabalho é dar voz às pessoas. “Temos um microfone, uma câmara, um palco, e, por isso, temos uma arma”, acrescenta a atriz que participa no musical “A Severa”.

São os próprios atores que trabalham os textos, cujos temas são escolhidos pelo PSD.