Menino de quatro anos morre afogado na banheira enquanto pais estavam nas compras

Um casal norte-americano está a ser acusado de homicídio em segundo grau, depois de terem deixado o filho de quatro anos sozinho em casa e este ter morrido afogado. Os pais do menino terão deixado a criança e a sua irmã de nove anos, sozinhos em casa, durante mais de duas horas, para irem às compras.

Segundo a acusação, citada pelo Daily Mail, Sabina Pierre, de 25 anos, e Eddy Louis, de 54, deixaram a casa por volta das 08h00 da manhã de sábado e dirigiram-se a um mercado local e ao Walmart.

Os pais do menino disseram às autoridades que quando abandonaram a residência ambos os meninos estavam a dormir e estes julgaram que não havia mal em sair de casa durante umas horas. Quando chegaram a casa, encontraram a menina ainda a dormir e a criança de quatro anos a flutuar na banheira.

Eddy Louis tentou socorrer a criança e reanimá-la, no entanto, esta acabou por não resistir e o óbito foi declarado no hospital.

As autoridades locais declararam aos orgãos de comunicação internacionais que o depoimento da mãe, apesar de ser parecido ao do pai, mostrava algumas incoerências e o caso está a ser investigado. O casal irá ser julgado esta quarta-feira, no Minnesota.