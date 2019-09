Menino de 11 anos rouba carro ao irmão para se encontrar com estranho que conheceu no Snapchat

Um rapaz de 11 anos decidiu roubar o carro ao irmão mais velho para se encontrar com um homem que conheceu no Snapchat, na cidade de Charleston. O menino de nacionalidade norte-americana conduziu durante mais de três horas e percorreu mais de 320 quilómetros.

Depois de ter perdido o sinal do GPS, o menino dirigiu-se a um polícia, inocentemente, afirmando que "estava perdido" e que precisava de ajuda para chegar a Charleston, onde tinha "um encontro marcado com um desconhecido que conheceu no Snapchat".

As autoridades ainda tentaram encontrar a morada do homem mas o sistema da rede social impossibilitou a investigação, visto as mensagens desaparecerem depois de serem vistas, no entanto a polícia comprometeu-se a tentar encontrar o paradeiro do homem.

Ao final do dia, o menino já estava reunido com a sua família. "Eu adoraria hoje à noite, agora, que qualquer pessoa que está a assistir a este programa e que é pai de uma criança, especialmente de um menino de 11 anos, para se sentar com ele agora mesmo, neste exato momento e ter um conversa sobre o que é que ele está a fazer nas redes sociais, os perigos, os benefícios... e todas as coisas que um pai hoje em dia deve falar", declarou o chefe da polícia de Charleston, Luther T. Reynolds à CNN, esta segunda-feira.