Benfica e Vitória de Guimarães empatam no arranque do grupo B da Taça da Liga

A disputa entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, terminou num empate sem golos, no Estádio da Luz.

Apesar das diversas tentativas de golo por parte de ambas as equipas o jogo acabou a zeros. A primeira tentativa de alcançar a baliza foi por parte das águias, no entanto a equipa minhota esteve mais próxima de alcançar o golo. A performance do Benfica em campo melhorou na segunda parte do jogo com as mudanças de Lage no plantel, quando decidiu colocar Rafa e Gabriel em campo.

Aos 16 minutos Jardel teve a oportunidade de colocar o Benfica em vantagem, mas o desvio de cabeça não foi certeiro. A primeira parte terminou com os benfiquistas com o coração nas mãos, com três tentativas consecutivas do Vitória para alcançar a baliza. Primeiro o remate de Florent é cortado em cima da linha por Zlobin, na segunda tentativa a bola vai ao poste e á terceira, a tentativa de Léo Bonatini também foi falhada e a bola acabou por bater na barra.

No início da segunda parte, Bonatini esteve outra vez perto de marcar golo pela equipa minhota, mas o remate acabou por sair ao lado. Mesmo com a substituição de Jota aos 59 minutos por Rafa e a substituição de Samaris por Gabriel, e a melhoria da performance benfiquista em campo, as águias não conseguiram alcançar o desejado golo.

Rafa e Caio Lucas tentaram colocar o Benfica em vantagem mas Sacko impediu o golo de ambos os jogadores. Perto do fim da partida, Rafa voltou a estar perto do golo mas a bola acabou por bater no poste.

O empate na Luz deixa tudo em aberto na competição. Na próxima jornada, o Benfica irá defrontar o Covilhã e o Vitória de Guimarães irá disputar o jogo com o Vitória SC