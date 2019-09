Azeredo Lopes "confessa" envolvimento no caso Tancos através de SMS

O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, foi acusado de crimes de denegação da justiça e prevaricação no processo de Tancos, avançou esta quarta-feira o Diário de Notícias. Segundo a acusação, Azeredo Lopes tinha conhecimento de toda a operação da Polícia Judiciária Militar (PJM) para recuperar o armamento.

Uma alegada troca de SMS entre Azeredo Lopes e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro será "uma das provas mais fortes" reunidas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária contra o ex-ministro da Defesa, que pode ser vista como uma confissão, segundo o Observador.

Na alegada troca de SMS, que terá acontecido às 15h51 do dia 18 de outubro de 2017, dia em que a PJM declarou ter encontrado parte do armamento roubado após uma denúncia anónima, o deputado socialista enviou uma mensagem ao então ministro da Defesa sobre o assunto: "Parabéns pela recuperação do armamento, grande alívio…! Não te quis chatear hoje”, escreveu o deputado socialista, mensagem ao qual Azeredo Lopes respondeu: "Foi bom: pela primeira vez se recuperou armamento furtado. Eu sabia, mas tive de aguentar calado a porrada que levei. Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje”.

O ex-ministro confessa ainda na troca de mensagens que irá omitir a informação ao Parlamento. O deputado socialista questiona Azeredo lopes: "Vens à AR [Assembleia da República] explicar?", ao que Azeredo responde: "Venho mas não poderei dizer o que te estou a contar. Ainda assim, foi uma bomba", mensagem à qual Tiago Barbosa Ribeiro não respondeu.

Azeredo Lopes falou publicamente sobre a recuperação do armamento nos Açores, no dia 26 de outubro, onde se mostrou satisfeito com a operação da PJM. É “a primeira vez, que eu me recordo, em democracia, num furto desta natureza, de o material roubado ou furtado ter sido recuperado”, declarou o ministro.

O ex-ministro da Defesa sempre negou que tivesse tido algum conhecimento antecipado da investigação paralela que a PJM estava a fazer, alegando que só soube da mesma no próprio dia do achamento.