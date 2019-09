Assaltantes tentam levar caixa de multibanco de Pingo Doce no Porto

Dois assaltantes tentaram roubar uma caixa multibanco no interior do Pingo Doce na Rua do Amial, no Porto. A tentativa de assalto ocorreu durante a manhã desta quinta-feira.

Segundo o Jornal de Notícias, os suspeitos arrancaram a grade que protegia a entrada do supermercado e partiram a montra. No entanto, acabaram por não conseguir levar a caixa Multibanco que se encontrava junto às caixas.

Os homens acabaram por se colocar em fuga de carro.

A PSP encontra-se no local.