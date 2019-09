Rita Pereira e Rui Unas em troca de comentários: "Foi mais forte que tu não seres um senhor"

Rita Pereira e Rui Unas acabaram por se envolver numa troca de comentários, depois de a atriz utilizar as redes sociais para promover um modelo automóvel.

Através do Instagram, Rita Pereira partilhou uma imagem para mostrar que conseguiu encher a bagageira do veículo com inúmeros objetos, incluindo um colchão.

“Fui comprar umas “coisitas” para a casa. O meu namorado queria contratar um serviço de entrega, ao que respondi: ‘Perdeste a cabeça!!!’ (...) E não é que coube mesmo tudo!!! Até um colchão. Ah pois é!!! Quem é que faz como eu e enfia o dobro das coisas “possíveis” dentro de um carro, e depois diz: “Vês como coube!!!”, escreveu a atriz na legenda da imagem.

Rui Unas decidiu brincar com a publicação em questão: "'Vês como coube?!' É tão mas tão fácil usar essa frase para uma piada de nível rasteiro... mas eu sou um senhor", escreveu num comentário.

Mas a atriz parece não ter gostado do que leu e acabou por responder. "Foi mais forte que tu não seres um senhor, ou então, alguém te roubou a conta", disse.

E se por um lado houve quem achasse piada à brincadeira do humorista e criticasse a atitude da atriz, por outro lado houve quem elogiasse a sua resposta à letra.