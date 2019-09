Detido suspeito do ataque à academia do Sporting que estava em fuga

O suspeito do ataque à academia em Alchochete, que estava em fuga desde quarta-feira, foi detido em Marvila, Lisboa, na manhã desta quinta-feira. Elton Camará, que se encontrava a aguardar julgamento em prisão domiciliária, terá tido autorização do Tribunal do Barreiro para ir a uma consulta e acabou por não regressar no tempo previsto.

Durante a fuga, Elton Camará terá tido sempre a pulseira eletrónica, de acordo com a informação avançada pela TVi24.

O suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial e poderá ver a medida de coação anterior agravada devido à fuga desta semana.