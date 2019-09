Atriz escolheu um look diferente do habitual.

O look escolhido por Natalie Portman na antestreia do filme “Lucy In The Sky”, que decorreu esta quarta-feira, em Los Angeles, foi destaque na imprensa internacional.

A atriz, de 38 anos, não teve receio de arriscar e tornou o decote o grande protagonista do look – composto por uma minissaia e umas sandálias pretas.

Veja a fotogaleria.