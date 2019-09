Mãe de bebé atirado ao rio pelo pai em Barcelona escondeu gravidez e tem 13 anos

A mãe do bebé atirado ao rio Besòs, em Barcelona, pelo pai, de 16 anos, trata-se de uma adolescente, de 13 anos, que escondeu a gravidez.

De acordo com a notícia avançada pelo jornal La Sexta, os jovens foram detidos pela Polícia da Catalunha, também conhecida como Mossos d’Esquadra, e vão aguardar julgamento num centro de detenção juvenil.

Recorde-se que as autoridades têm estado a realizar buscas pelo corpo do bebé, depois de, na última terça-feira, um homem ter entrado em contacto com o 112 a alertar para o facto de ter visto um jovem a carregar uma mala na margem do rio, com um bebé no seu interior.

Na quarta-feira, as autoridades confirmaram que, depois de uma patrulha se dirigir ao local, foi encontrada a mala com roupa e sangue, dando-se início a uma investigação.

Testemunhas afirmaram que o pai, o jovem de 16 anos, pretendia enterrar a criança. No entanto, ao perceber que havia sido descoberto, atirou o bebé ao rio. O suspeito apresentou-se pouco depois numa esquadra da polícia e admitiu que tinha atirado a criança ao rio.

Sabe-se agora que o suspeito é de origem sul-americana e residia em l’Hospitalet. Segundo o jornal espanhol, o casal escondeu a gravidez e a adolescente deu à luz, na segunda-feira, numa pensão à beira da estrada.

As buscas pelo corpo da criança continuam esta quinta-feira. No local estão os Bombeiros da Generalitat, os Mossos d'Esquadra, a Polícia Local e a Salvação Marítima.