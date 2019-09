Mulher detida no aeroporto de Lisboa por tráfico de seres humanos

A mulher disse que era mãe do menor de 10 anos, no entanto o teste de ADN deu negativo.

Uma mulher foi detida, esta quinta-feira, no aeroporto de Lisboa, por suspeitas de tráfico de seres humanos. A mulher estava acompanhada por um menor de 10 anos e quando foi intercetada pelas autoridades, os documentos apresentados suscitaram dúvidas.

A mulher de 60 anos declarou que o menino era seu filho, no entanto a realização de um teste de ADN, cujo resultado deu negativo, veio confirmar as suspeitas das autoridades. "Proveniente de um voo do norte de África, a cidadã apresentou documentação que suscitou dúvidas aos inspetores do SEF, tendo sido conduzida à Unidade de Identificação e Peritagem Documental, onde foi possível confirmar as suspeitas da falsificação dos passaportes e vistos. Após revista de segurança, foram detetados novos documentos, com outras identidades, também eles falsificados" explica o SEF, num comunicado.

A suspeita foi então detida e está acusada de tráfico de seres humanos, falsificação de documentos e imigração ilegal. Depois de ter sido presente a tribunal, foi instalada no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, "onde aguarda os ulteriores trâmites processuais", lê-se no mesmo comunicado.

O menor foi encaminhado para uma casa de acolhimento segura, onde foi sinalizado como vítima de tráfico de seres humanos. Está a ser acompanhado por " pessoal especializado das equipas multidisciplinares da Segurança Social, que trabalha em estreita articulação com os elementos da Unidade Antitráfico de Pessoas do SEF", acrescenta a nota.