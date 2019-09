PSP de Braga acaba com vaga de assaltos a motoristas e estafetas

A PSP de Braga acabou com uma vaga de assaltos a motoristas e a estafetas de motos que nos últimos dois meses estava a provocar um grande alarme social na cidade, tendo detido o suspeito, de 21 anos, que foi já esta quinta-feira apresentado ao juiz de instrução criminal.

Nos últimos dias a cidade de Braga tem sido assolada por um inusitado número de roubos, em que o modus operandi, circunstâncias e descrição do autor são em tudo coincidentes.

As vítimas eram motoristas de plataformas eletrónicas, taxistas e estafetas motorizados de entregas ao domicílio de alimentos confecionados, em que sozinho ou em coautoria, o suspeito agora detido, um jovem com 21 anos, sem profissão, residente num bairro social nesta cidade de Braga, abordava os condutores de plataformas eletrónicas e taxistas, ora encomendando o serviço, ora entrando no veículo quando se encontrava parado, segundo refere a PSP de Braga, explicando que da mesma forma agia com os estafetas motorizados de entregas ao domicílio de alimentos confecionados.

Sucede que uma vez na sua presença, mediante ameaças e coação, com violência física, e utilização de armas brancas, roubava-lhes todo o dinheiro que possuíam, telemóveis e no caso dos estafetas motorizados de entregas ao domicílio de alimentos confecionados, também a encomenda.

Em face do grande alarme social causado e da gravidade deste tipo de crime, a PSP de Braga através da sua Esquadra de Investigação Criminal (EIC) encetou investigações que duraram alguns meses e que culminaram agora com a identificação e localização do suspeito, sendo que esta quarta-feira, já no Bairro Social de Santa Tecla, foi o mesmo intercetado e detido.

Na sua posse, o detido tinha ainda um telemóvel que havia roubado a uma motorista de plataforma eletrónica do domingo e também cerca de 60 euros em dinheiro, que lhe foram apreendidos.

O suspeito foi conduzido ao departamento policial e reconhecido por cinco vítimas, dois motoristas de táxi, dois condutores de plataformas eletrónicas e um estafeta motorizado de entregas ao domicílio de alimentos confecionados, por crimes de roubo praticados entre 27 julho 2019 e 25 setembro 2019, todos cometidos nas imediações do bairro social onde reside, o de Santa Tecla, na freguesia de São Victor, em Braga.

Dois destes crimes foram cometidos no mesmo dia, em 27 julho, enquanto três entre 22 e 25 de setembro, tendo o detido sido presente hoje, ao magistrado do Ministério Público, junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público, no Palácio da Justiça de Guimarã