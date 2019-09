António Costa diz que Rio "atingiu a dignidade desta campanha eleitoral" com comentários sobre Tancos

O primeiro-ministro reagiu às declarações de Rui Rio sobre a acusação do caso de Tancos e diz que o líder do PSD "atingiu a dignidade desta campanha eleitoral" e sublinha que Rio deve ter "desiludido muitos dos que o entendiam como uma pessoa com príncipios que não mudam de dois em dois dias".

Aos jornalistas, Costa diz não se ter sentido afetado com os comentários do político.“Não é aos 58 anos que eu lhe reconheço autoridade para fazer julgamentos morais sobre a minha atitude política”.