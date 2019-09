José Manuel Fernandes preside à Delegação UE-Brasil

O eurodeputado José Manuel Fernandes foi esta quinta-feira eleito, por aclamação, como presidente da Delegação União Europeia-Brasil.

As novas funções do eurodeputado português social-democrata José Manuel Fernandes são de presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com a República Federativa do Brasil, sendo a terceira vez, desde que foi criada, em 2014, que a delegação é presidida por um português.

Segundo José Manuel Fernandes, “o Brasil é um parceiro estratégico da União Europeia e espera uma participação ativa de todos os deputados na promoção da cooperação entre os dois lados do Atlântico”, como disse ao final da manhã desta quinta-feira, na sequência da sua eleição, por aclamação.

José Manuel Fernandes, também o coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamentos, afirmou ainda que “apresentará medidas e projetos para o reforço da coordenação e cooperação entre a União Europeia e o Brasil”.

O Brasil é hoje o quinto maior país do mundo em superfície e em população, a oitava potência económica mundial e um país indispensável nas relações transatlânticas, pelo que as diligências para criação de uma delegação interparlamentar União Europeia-Brasil iniciadas em 2011 pelo deputado ao Parlamento Europeu, Paulo Rangel, culminaram em 2014 com aprovação pelo Parlamento Europeu da criação da Delegação Interparlamentar União Europeia-Brasil.

José Manuel Fernandes, anterior presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, é ainda o presidente da Comissão Política Distrital de Braga do PSD, tendo sido considerado já o deputado português mais produtivo do Parlamento Europeu.