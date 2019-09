Partido Verde do Canadá usa photoshop para substituir copo descartável

O Partido Verde do Canadá admitiu ter editado uma imagem da líder Elizabeth May, para mostrar que esta segurava um copo de plástico reutilizável. A edição foi percétivel por parte da população, que acusou May e o partido de irem contra os ideais defendidos.

Depois da polémica. a líder veio a público pedir desculpa pela situação e diz estar "completamente chocada" com a edição da imagem, visto não ter tido conhecimento prévio sobre a edição feita por membros do partido.

Na fotografia, a líder do partido segura um copo de plástico reutilizável com o símbolo do partido e uma palhinha de metal. Apesar de aparentar que segura um copo de plático normal, May afirma que estava a segurar um copo biodegradável e diz não ter nada a esconder.

"Todos os dias tento evitar todos os plásticos, 100% das vezes" disse, num comunicado. "Espero que, apesar deste erro cometido por alguém no partido com boas intenções, as pessoas possam acreditar que a fotografia original não mostra nada que deva ser escondido", acrescentou May.

O Partido Verde do Canadá comprometeu-se a reduzir a poluição de plástico e defende a proibição dos plásticos de uso único. Os canadianos vão às urnas a 21 de outubro.