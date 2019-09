Homem agredido e criança "abandonada". Derrota em Alvalade gera agressões dentro do estádio | VÍDEO

A luta ocorreu depois do fim do jogo com o Rio Ave.

Depois do jogo para a Taça da Liga com o Rio Ave, do qual o Sporting saiu derrotado, a frustração sentiu-se entre os adeptos e alguns acabaram mesmo por passar à agressão física.

Num vídeo partilhado no Twitter, pode-se ver um jovem, acompanhado por uma criança, a iniciar uma discussão que acabou por gerar um confronto físico forte dentro do estádio de Alvalade. Uma mulher que estava no banco de trás acabou por intervir e o jovem rapidamente a empurrou para o chão, o que despoletou uma luta entre os diversos adeptos que estavam na bancada que começaram a agredi-lo.

Mesmo com as várias tentativas da criança de puxar o jovem, este continuava a ignorá-lo. Apenas depois da intervenção dos seguranças, que levaram o rapaz para fora do estádio, é que um homem se dirigiu ao pé do menor para ver se este se encontrava bem.