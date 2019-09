Maria Leal dá concerto a favor dos animais no Minho

A cantora Maria Leal vai cantar a favor dos animais, para melhorar as suas condições, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

O espetáculo está marcado para a noite de 19 de outubro, um sábado, em Vieira do Minho, revertendo a receita, através de bilhetes a dois euros, integralmente a favor da Associação Patinhas Abandonadas de Vieira (APAV).

É a primeira vez que Maria Leal atuará em Vieira do Minho, segundo revelou uma fonte da organização do espetáculo.