Thomas Cook. Turismo do Algarve reúne com empresas lesadas

Devido à falência do operador Thomas Cook, o Turismo do Algarve promove este sábado às 11h00, em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo e o Turismo de Portugal, uma sessão de esclarecimento dirigida às empresas turísticas da região que foram afetadas por esta ocorrência, informou em comunicado o Turismo do Algarve.

A iniciativa tem como objetivo indicar os procedimentos a adotar pelas empresas lesadas junto de cada mercado face aos créditos, vencidos e por vencer, resultantes de serviços prestados a este operador. A reunião serve ainda para prestar informação sobre as possibilidades de deduções em matéria fiscal, previstas na lei (IVA, IRC e Derrama), bem como para dar a conhecer as linhas de apoio à tesouraria, disponibilizadas pelo Turismo de Portugal, destinadas a suprir as necessidades decorrentes da falência da Thomas Cook.

Adicionalmente, e como medida de reforço, será apresentado o Plano Especial de Promoção da Associação Turismo do Algarve (ATA), cofinanciado pelo Turismo de Portugal, que integra um conjunto de campanhas de marketing a desenvolver com as companhias aéreas nos principais mercados emissores.