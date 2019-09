"Não são precisos milagres", garante Silas

Novo técnico foi apresentando hoje por Varandas, que admitiu estar muitos frustrado com os resultados do Sporting.

Silas já foi apresentado como novo treinador do Sporting, sucedendo assim ao interino Leonel Pontes, que esteve menos de um mês ao comando dos leões.

"É preciso ouvir os jogadores", afirmou o técnico, sublinhando que "não são precisos milagres", mas sim trabalho, referindo-se ao mau momento que o Sporting parece estar a passar. "Nós sofremos muito com os resultados", acrescentou, no discurso da sua apresentação ao início da tarde, desta sexta-feira, no Estádio José de Alvalade.

Já o presidente do clube, Frederico Varandas, acredita que será esta nova equipa técnica a colocar o Sporting "no lugar que corresponde à valia deste grupo", reiterando assim a sua confiança no grupo escolhido por si.

"Estamos todos frustrados", admitiu Varandas, prometendo abordar a atualidade do clube este sábado. O presidente não quis também deixar de dar uma palavra de agradecimento a Leonel Pontes, que assumiu a transição técnica "com grande profissionalismo e dignidade".

Recorde-se que Silas é o quinto treinador dos leões desde que Frederico Varandas assumiu funções. Os leões já foram comandados por José Peseiro, Tiago Fernandes, Marcel Keizer e Leonel Pontes.